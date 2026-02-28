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Erste Schätzungen: Leader Harmonious Drive Systems A präsentiert Quartalsergebnisse

08.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. Registered Shs -A-
185,66 CNY -1,64 CNY -0,88%
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Leader Harmonious Drive Systems A veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,170 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Leader Harmonious Drive Systems A noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 168,5 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 51,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Leader Harmonious Drive Systems A einen Umsatz von 111,5 Millionen CNY eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,676 CNY im Vergleich zu 0,330 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 570,8 Millionen CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 385,1 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.net

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