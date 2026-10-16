DAX 25.383 +0,3%ESt50 6.168 -0,4%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.995 -0,3%Euro 1,1229 +0,1%Öl 105,4 -0,5%Gold 4.175 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Leader Harmonious Drive Systems A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. Registered Shs -A-
234.00 CNY -11.94 CNY -4.85 %
Charts | News | Analysen

Leader Harmonious Drive Systems A öffnet voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,221 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Leader Harmonious Drive Systems A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 CNY in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 155,2 Millionen CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Leader Harmonious Drive Systems A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 205,2 Millionen CNY aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,992 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,690 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 858,6 Millionen CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 569,0 Millionen CNY waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Leader Harmonious Drive Systems A Aktie News

Werbung

Leader Harmonious Drive Systems A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Leader Harmonious Drive Systems A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.