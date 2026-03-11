DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.046 -1,3%Euro1,1541 -0,1%Öl100,1 +6,9%Gold5.148 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Porsche vz. PAG911 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Wall Street schließt uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, Porsche, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: BYD stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: BYD stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Starinvestor Howard Marks: Das sind seine wichtigsten Lektionen für Anleger Starinvestor Howard Marks: Das sind seine wichtigsten Lektionen für Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Legence A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

12.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Legence Corporation Registered Shs -A-
51,69 USD 0,31 USD 0,60%
Charts|News|Analysen

Legence A wird sich voraussichtlich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,067 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 62,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 619,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 548,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,193 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,090 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 2,43 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Legence A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Legence A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Legence Corporation Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung