Erste Schätzungen: LendingClub veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
LendingClub wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,454 USD aus. Im letzten Jahr hatte LendingClub einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 29,51 Prozent auf 273,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 388,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,82 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf LendingClub
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LendingClub
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen