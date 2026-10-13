Erste Schätzungen: LendingClub veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

13.10.26 06:21 Uhr

LendingClub wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,454 USD aus. Im letzten Jahr hatte LendingClub einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 29,51 Prozent auf 273,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 388,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,82 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net