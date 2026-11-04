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Erste Schätzungen: Lenovo Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
2.33 EUR 0.08 EUR 3.79 %
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Lenovo Group präsentiert in der voraussichtlich am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 USD gegenüber 0,220 HKD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 27,39 Milliarden USD, was einem Umsatz von 159,96 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,22 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 648,32 Milliarden HKD waren.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.09.12 Lenovo Group overweight Morgan Stanley
17.08.12 Lenovo Group buy Citigroup Corp.
22.06.12 Lenovo Group neutral Nomura
03.05.12 Motorola Mobility equal-weight Barclays Capital
07.02.12 Lenovo Group neutral Nomura

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