DAX22.922 -1,1%Est505.633 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 +1,3%Nas22.018 +0,1%Bitcoin61.226 -0,6%Euro1,1679 +0,7%Öl94,57 -8,6%Gold4.801 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: Trumps Ultimatum abgelaufen - USA und Iran beschließen Waffenruhe -- Asiens Börsen legen zu -- Ölpreise fallen massiv
Top News
Erste Schätzungen: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Erste Schätzungen: SAP SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Erste Schätzungen: SAP SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Lepu Medical Technology (Beijing) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

08.04.26 06:21 Uhr

Lepu Medical Technology (Beijing) wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,069 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Lepu Medical Technology (Beijing) einen Verlust von -0,300 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,67 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 26,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,582 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,62 Milliarden CNY, gegenüber 6,05 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Lepu Medical Technology (Beijing) Co Ltd (A)

DatumMeistgelesen