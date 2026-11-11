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Erste Schätzungen: Li Auto legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Li Auto Inc
5.56 EUR 0.10 EUR 1.83 %
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Li Auto wird voraussichtlich am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,365 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,35 Prozent verringert. Damals waren -0,340 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Li Auto in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 31,71 Milliarden HKD im Vergleich zu 29,90 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

27 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,227 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,570 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 131,47 Milliarden HKD, gegenüber 121,81 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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