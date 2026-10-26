Erste Schätzungen: Life360 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Life360 lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,159 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Life360 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Life360 nach den Prognosen von 11 Analysten 171,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 37,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 124,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber 1,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 673,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 489,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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