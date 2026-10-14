Erste Schätzungen: Linde veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

14.10.26 06:21 Uhr

Linde wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,09 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Linde 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,16 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Linde 8,62 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,88 USD, gegenüber 14,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 36,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net