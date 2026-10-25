Erste Schätzungen: Lineage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Lineage wird sich voraussichtlich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,218 USD. Dies würde einen Gewinn von 50,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Lineage -0,440 USD je Aktie vermeldete.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,79 Prozent auf 1,37 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,746 USD im Vergleich zu -0,430 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 5,39 Milliarden USD, gegenüber 5,36 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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