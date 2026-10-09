DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 ±0,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 73.467 +0,9%Euro 1,1227 +0,1%Öl 103,5 -0,8%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Livzon Pharmaceutical Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Livzon Pharmaceutical Group Inc (H)
2.40 EUR 0.12 EUR 5.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Livzon Pharmaceutical Group wird voraussichtlich am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,510 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 HKD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,56 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 3,11 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,12 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,46 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 10,55 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 12,92 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Livzon Pharmaceutical Group Aktie News

Werbung

Livzon Pharmaceutical Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Livzon Pharmaceutical Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.