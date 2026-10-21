Erste Schätzungen: Loar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Loar wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,329 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Loar 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 170,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 34,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD im Vergleich zu 0,750 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 671,8 Millionen USD, gegenüber 496,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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