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Erste Schätzungen: LPP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

27.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
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LPP S.A.
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LPP präsentiert in der voraussichtlich am 11.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 254,91 PLN aus. Im letzten Jahr hatte LPP einen Gewinn von 180,04 PLN je Aktie eingefahren.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Milliarden PLN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,60 Milliarden PLN aus.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1429,91 PLN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 808,24 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 27,57 Milliarden PLN, gegenüber 23,11 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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