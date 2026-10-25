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Erste Schätzungen: Lucid Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Lucid Group Inc Registered Shs
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Lucid Group gibt voraussichtlich am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,272 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,310 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 395,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 17,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lucid Group einen Umsatz von 336,6 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -10,276 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -12,090 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,54 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,35 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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