Erste Schätzungen: Luster LightTech A präsentiert Quartalsergebnisse
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Luster LightTech A gibt voraussichtlich am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,270 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,06 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 40,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Luster LightTech A einen Umsatz von 759,3 Millionen CNY eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 CNY, gegenüber 0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,52 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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