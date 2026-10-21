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Quartalszahlen im Blick

Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lyft präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

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Aktien
Lyft
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Charts | News | Analysen

Lyft präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 33 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,200 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 37 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,92 Milliarden USD – ein Plus von 13,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,69 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 38 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,556 USD je Aktie, gegenüber 6,81 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 41 Analysten durchschnittlich auf 7,38 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08.11.22 Lyft Outperform Credit Suisse Group
17.11.21 Lyft Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.08.19 Lyft overweight JP Morgan Chase & Co.
08.08.19 Lyft Buy Canaccord Adams
01.07.19 Lyft Neutral Monness, Crespi, Hardt & Co.

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