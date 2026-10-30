Erste Schätzungen: M B Engineering präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

30.10.26 06:21 Uhr

M B Engineering präsentiert in der voraussichtlich am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 4,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei M B Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 4,07 INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,33 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 8,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,07 Milliarden INR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 20,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 16,94 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,10 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 12,60 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net