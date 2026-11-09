Erste Schätzungen: Maha Energy (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

09.11.26 06:21 Uhr

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,022 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,370 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 8,9 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 2,9 Millionen USD für Maha Energy (A), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen SEK erzielt wurde.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,008 USD gegenüber -0,380 SEK im Vorjahresquartal.

Maha Energy (A) wird voraussichtlich am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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