Erste Schätzungen: MarketAxess stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MarketAxess wird sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,15 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MarketAxess noch 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll MarketAxess nach den Prognosen von 9 Analysten 232,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 206,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,22 USD, gegenüber 6,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 913,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 849,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net