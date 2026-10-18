Erste Schätzungen: Match Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

18.10.26 06:21 Uhr

Match Group veröffentlicht voraussichtlich am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,709 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Match Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,620 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Match Group in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 892,3 Millionen USD im Vergleich zu 914,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 3,48 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net