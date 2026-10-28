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Erste Schätzungen: Mattr vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Aktien
Mattr Corp Registered Shs
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Mattr wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,386 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mattr 0,050 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Mattr nach den Prognosen von 7 Analysten 392,1 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 314,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,08 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,750 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,46 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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