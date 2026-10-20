Erste Schätzungen: McDonalds stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick auf Kennzahlen

20.10.26 06:21 Uhr

Was Analysten von der McDonalds-Bilanz erwarten.

McDonalds lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird McDonalds die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

28 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,18 USD je Aktie erzielt worden.

26 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,08 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,30 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,88 USD, gegenüber 11,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 31 Analysten durchschnittlich auf 28,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,89 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net