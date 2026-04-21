Erste Schätzungen: MDU Resources Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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MDU Resources Group wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,408 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 688,3 Millionen USD gegenüber 674,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,980 USD, gegenüber 0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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