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Erste Schätzungen: MDU Resources Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

22.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MDU Resources Group Inc.
18,40 EUR 0,10 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen

MDU Resources Group wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,408 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 688,3 Millionen USD gegenüber 674,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,980 USD, gegenüber 0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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03.05.2005Update MDU Resources Group Inc.: BuyDA Davidson
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13.02.2017MDU Resources Group HoldArgus Research Company
02.02.2015MDU Resources Group NeutralD.A. Davidson & Co.
05.11.2014MDU Resources Group NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.09.2014MDU Resources Group Sector PerformHoward Weil
15.12.2006Update MDU Resources Group Inc.: HoldRochdale Securities
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04.02.2015MDU Resources Group UnderweightBarclays Capital

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