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Erste Schätzungen: Medistim ASA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Aktien
Medistim ASA
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Medistim ASA öffnet voraussichtlich am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 2,13 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,90 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Medistim ASA 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 189,0 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Medistim ASA 166,9 Millionen NOK umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,57 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,71 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 798,5 Millionen NOK aus im Gegensatz zu 699,8 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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