Erste Schätzungen: MedTech Acquisition stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
MedTech Acquisition lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,127 USD. Dies würde einen Gewinn von 86,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem MedTech Acquisition -0,960 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 21,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MedTech Acquisition einen Umsatz von 11,6 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,331 USD je Aktie, gegenüber -1,840 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 53,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 45,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MedTech Acquisition
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MedTech Acquisition
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen