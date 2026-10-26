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Erste Schätzungen: MedTech Acquisition stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Aktien
MedTech Acquisition Corporation Registered Shs
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MedTech Acquisition lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,127 USD. Dies würde einen Gewinn von 86,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem MedTech Acquisition -0,960 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 21,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MedTech Acquisition einen Umsatz von 11,6 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,331 USD je Aktie, gegenüber -1,840 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 53,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 45,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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