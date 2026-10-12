Erste Schätzungen: MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,734 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company ein EPS von 0,520 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 407,7 Millionen CNY gegenüber 461,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,56 Prozent.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,64 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,98 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,73 Milliarden CNY, gegenüber 1,70 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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