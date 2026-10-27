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Erste Schätzungen: Mendus Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Mendus AB Registered Shs
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Mendus Registered stellt voraussichtlich am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,480 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,370 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,515 SEK aus. Im Vorjahr waren -2,170 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 7,6 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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