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Erste Schätzungen: Merit Medical Systems legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merit Medical Systems Inc.
79.50 EUR -0.50 EUR -0.62 %
Charts | News | Analysen

Merit Medical Systems wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,04 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Merit Medical Systems 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Merit Medical Systems in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 410,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 384,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,51 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.07.19 Merit Medical Systems Hold Needham & Company, LLC
02.10.18 Merit Medical Systems Buy Needham & Company, LLC
24.07.18 Merit Medical Systems Buy Needham & Company, LLC
01.06.18 Merit Medical Systems Buy Needham & Company, LLC
26.04.18 Merit Medical Systems Buy Needham & Company, LLC

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