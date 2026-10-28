Erste Schätzungen: Merlin stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

28.10.26 06:21 Uhr

Merlin lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Merlin die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,357 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,797 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 8,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net