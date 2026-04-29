Erste Schätzungen: MetaX Integrated Circuits verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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MetaX Integrated Circuits lädt voraussichtlich am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,030 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MetaX Integrated Circuits noch 0,120 CNY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll MetaX Integrated Circuits nach der Prognose von 1 Analyst 1,18 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 97,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 594,5 Millionen CNY umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,128 CNY, gegenüber -1,970 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,69 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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