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Erste Schätzungen: Metro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Metro Inc.
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Metro wird sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,12 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,990 CAD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,91 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,07 Milliarden CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,16 CAD, während im vorherigen Jahr noch 4,65 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,74 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,01 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.net

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