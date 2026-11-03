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Erste Schätzungen: Metro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Metro Inc.
62.50 EUR 0.50 EUR 0.81 %
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Metro wird voraussichtlich am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,974 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,01 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,16 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,11 Milliarden CAD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,54 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 4,65 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 22,52 Milliarden CAD, gegenüber 22,01 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.07.12 Metro sector perform Scotia Capital Markets
26.06.12 Metro sector perform Scotia Capital Markets
23.02.12 Metro sector perform Scotia Capital Markets
02.02.12 Metr a sector perform Scotia Capital Markets
30.01.12 Metr a overweight Barclays Capital

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