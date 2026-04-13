Erste Schätzungen: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Microsoft präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.
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Microsoft gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 33 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,46 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Microsoft in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 40 Analysten durchschnittlich bei 81,29 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 70,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,50 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 13,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 54 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 327,57 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 281,72 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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