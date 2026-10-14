Erste Schätzungen: Minerals Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

14.10.26 06:21 Uhr

Minerals Technologies wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,51 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Minerals Technologies 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 553,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Minerals Technologies 532,4 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,90 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,590 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 2,18 Milliarden USD, gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net