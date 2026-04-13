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Erste Schätzungen: Ming Yang Smart Energy Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

14.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A-
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Ming Yang Smart Energy Group gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Ming Yang Smart Energy Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,241 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,210 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Ming Yang Smart Energy Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 22,73 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 228,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ming Yang Smart Energy Group 6,92 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,515 CNY, gegenüber 0,150 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 41,78 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 27,08 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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