Erste Schätzungen: MIPS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

06.10.26 06:21 Uhr

MIPS Registered wird voraussichtlich am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,08 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MIPS Registered 1,29 SEK je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 59,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 135,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 215,5 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,48 SEK, während im vorherigen Jahr noch 4,53 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 836,2 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 533,0 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.net