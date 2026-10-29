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Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mizuho Financial Group Inc (spons. ADRs)
8.70 EUR 0.25 EUR 2.96 %
Charts | News | Analysen

Mizuho Financial Group äußert sich voraussichtlich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,199 USD. Dies würde einer Verringerung von 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mizuho Financial Group 0,220 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 52,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,25 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mizuho Financial Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,78 Milliarden USD aus.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,774 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 26,96 Milliarden USD, gegenüber 59,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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