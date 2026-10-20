Erste Schätzungen: MNTN A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

20.10.26 06:21 Uhr

MNTN A gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass MNTN A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,205 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

MNTN A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,788 USD, gegenüber -0,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 352,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 290,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net