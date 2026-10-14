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Erste Schätzungen: Mobileye präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Mobileye
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Charts | News | Analysen

Mobileye wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,099 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mobileye -0,120 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mobileye in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 476,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 504,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,491 USD, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 2,00 Milliarden USD im Vergleich zu 1,89 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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