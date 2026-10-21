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Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Modern Times Group MTG AB Registered Shs -A-
9.25 EUR -0.20 EUR -2.12 %
Charts | News | Analysen

Modern Times Group MTG Registered A wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,59 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,330 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,00 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,99 Milliarden SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,38 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,530 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,49 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,58 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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