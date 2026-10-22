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Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
MOL Hungarian Oil and Gas Plc Registered Shs (A)
13.64 EUR 0.14 EUR 1.04 %
Charts | News | Analysen

MOL Hungarian Oil and Gas A öffnet voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 206,75 HUF gegenüber 148,78 HUF im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent auf 2.402,95 Milliarden HUF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.267,57 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 789,25 HUF, gegenüber 398,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 9.805,58 Milliarden HUF geschätzt, nachdem im Vorjahr 8.696,28 Milliarden HUF generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.11.12 MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt outperform Credit Suisse Group
09.01.12 MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt neutral Nomura
23.02.11 MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt overweight Morgan Stanley
17.11.10 MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt hold ING
22.02.10 MOL "buy" UBS AG

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