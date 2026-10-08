Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Momentum Group Registered B äußert sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten schätzen, dass Momentum Group Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Momentum Group Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 802,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 746,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,44 SEK, gegenüber 3,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,32 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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