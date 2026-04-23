Erste Schätzungen: Monarch Casino And Resort zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Monarch Casino And Resort wird voraussichtlich am 20.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,67 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,44 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,85 Prozent auf 142,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,61 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,43 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 571,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 545,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net