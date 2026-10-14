DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.683 +0,6%Euro 1,1210 +0,1%Öl 106,2 +0,5%Gold 4.166 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Monolithic Power Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monolithic Power Systems Inc.
1,170.00 EUR -15.00 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen

Monolithic Power Systems lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Monolithic Power Systems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,71 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Monolithic Power Systems 3,71 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Monolithic Power Systems 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,15 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 56,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Monolithic Power Systems 737,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 27,45 USD im Vergleich zu 12,86 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 4,15 Milliarden USD, gegenüber 2,79 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Monolithic Power Systems Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Monolithic Power Systems Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Monolithic Power Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.05.19 Monolithic Power Systems Hold Needham & Company, LLC
13.02.19 Monolithic Power Systems Buy Needham & Company, LLC
26.10.18 Monolithic Power Systems Outperform Cowen and Company, LLC
26.07.18 Monolithic Power Systems Buy Needham & Company, LLC
08.06.18 Monolithic Power Systems Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.