Erste Schätzungen: Monolithic Power Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

14.10.26 06:21 Uhr

Monolithic Power Systems lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Monolithic Power Systems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,71 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Monolithic Power Systems 3,71 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Monolithic Power Systems 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,15 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 56,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Monolithic Power Systems 737,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 27,45 USD im Vergleich zu 12,86 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 4,15 Milliarden USD, gegenüber 2,79 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net