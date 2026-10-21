Erste Schätzungen: Moreld AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

21.10.26 06:21 Uhr

Moreld AS Registered lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Moreld AS Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,919 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 NOK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,21 Milliarden NOK gegenüber 2,07 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,91 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,59 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 8,06 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net