Erste Schätzungen: Moreld AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Moreld AS Registered lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Moreld AS Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,919 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 NOK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,21 Milliarden NOK gegenüber 2,07 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,91 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,59 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 8,06 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Moreld AS Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moreld AS Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen