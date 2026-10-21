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Erste Schätzungen: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered Shs
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Charts | News | Analysen

Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,436 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 87,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,82 USD je Aktie, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 354,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 387,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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