Erste Schätzungen: MPC Container Ships ASA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

10.11.26 06:21 Uhr

MPC Container Ships ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,072 USD gegenüber 1,21 NOK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 102,5 Millionen USD für MPC Container Ships ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,27 Milliarden NOK erzielt wurde.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,328 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,50 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 435,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,38 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net