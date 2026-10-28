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Erste Schätzungen: Multitude vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Aktien
Multitude AG
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Multitude lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Multitude die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,290 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Multitude einen Gewinn von 0,250 EUR je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 5,18 Prozent auf 58,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,16 EUR im Vergleich zu 1,09 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 245,9 Millionen EUR, gegenüber 255,4 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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