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Erste Schätzungen: Nabors Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nabors Industries Ltd Registered Shs
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Nabors Industries wird sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,159 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 16,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 858,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 818,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,385 USD, gegenüber 17,39 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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