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Erste Schätzungen: NAKANISHI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
NAKANISHI INC
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NAKANISHI präsentiert voraussichtlich am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 17,52 JPY. Im Vorjahresquartal waren 16,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NAKANISHI in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 22,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 82,67 JPY je Aktie, gegenüber -14,350 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 94,44 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 81,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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